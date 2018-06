Hướng dẫn làm Gia Viên đẹp như tranh vẽ cùng Aiya Tieu

Phải nói trước rằng cổng hoa tuy đẹp nhưng RẤT MẤT THỜI GIAN và tuyệt đối không dành cho những ai KHÔNG KIÊN NHẪN.

Trước khi bắt tay làm cổng hoa hãy thông báo cho huynh đệ tỷ muội, vợ chồng của bạn biết, để họ không lôi bạn vào PT và nhấn gọi theo sau, vì nếu khi đang làm mà bị gián đoạn thì không có cách nào khác ngoài cách LÀM LẠI TỪ ĐẦU. Ngoài ra có thể lựa lúc nửa đêm gà gáy để tránh bị làm phiền (vd như Aiya làm từ 12h đến 2h sáng chẳng hạn)

Hãy chọn 1 playlist yêu thích và mở sẵn trước khi bắt tay làm.

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu, bạn cần 11 chậu hướng dương hoặc 9 chậu hoa cúc ( các hoa khác Aiya chưa thử nên chưa biết)

Bước 2: Phóng to tối đa các chậu hoa (cách phóng to xem hình A,B), lưu ý là bắt buộc phải phóng to, vì nếu để kích thước nhỏ các chậu hoa ko sát nhau nên không làm thành cổng liền lạc dc. Xếp các chậu hoa đã phóng to sát nhau thành 1 hàng ngang tại vị trí bạn muốn làm cổng.(Hình E)

Bước 3: Bắt tay vào làm thôi. Rất đơn giản, việc duy nhấn bạn cần làm là click nút xoay (Hình C)

Mỗi lần bạn xoay xong, chậu hoa sẽ nhích lên khoảng 0.5mm, rất ít nhưng nếu nhìn thật kỹ bạn sẽ thấy rõ ràng sự di chuyển đó. Và cứ như vậy click từ từ cho đến khi chậu hoa được đưa lên cao, vào vị trí bạn mong muốn.

Aiya thường làm từ 2 bên, làm từ từ vào trong.

11 chậu hướng dương như thực tế chỉ có 9 vị trí, vị trí số 1 và số 9 Aiya để 2 chậu nhập làm 1 để cổng cao hơn và tròn hơn. ( Đối với 9 chậu cúc thì có 7 vị trí).

Thứ tự Aiya thường làm là 1-9, 3-7, 5, 2-8, 4-6. Tức là làm chậu số 1 xong sẽ làm chậu số 9 để cân đối. Mọi người có thể làm tùy ý.

Bước 4: Sau khi nâng chậu hoa lên đúng vị trí mà bạn muốn thì bạn NHỚ NHẤN LƯU GIỮ (như hình D). Nếu quên thì phải làm lại từ đầu.

Một khi đã lưu giữ thì bạn không được đụng vào nó nữa, nếu bạn lỡ click và giữ vào chậu hoa đã lưu nó sẽ bị rơi xuống đất.

Chúc các bạn thành công!!!

Bài chia sẻ cách làm Gia Viên của Aiya thu hút gần một ngàn lượt thích, hàng trăm bình luận và gần 200 lượt chia sẻ từ cộng đồng Thiên Nữ Mobile. Hầu hết mọi người đều thích thú và làm theo hướng dẫn của Aiya Tieu.