Làm thế nào để lấy được 3 card back mới nhất của Hearthstone?

Hearthstone: Heroes of WarCraft Nhà phát hành: Blizzard Entertainment Nhà phát triển: Blizzard Entertainment bình chọn Mới đây Hearthstone vừa tung ra 3 card back mới nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách lấy được chúng. Và bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết cách nhận được những card back thú vì này.

Suramar

Card back này được thiết kế dựa theo một vùng đất ma thuật cùng tên trong thế giới World of Warcraft. Suramar đã từng là nhà của những nhân vật nổi tiếng của tộc Nightelves như Illidan, Malfurion và Tyrande. Nhưng giờ đây khu vực này là nhà của tộc Nightborne. Những người chơi WoW có thể nhận biết được Suramar nếu họ chơi Legion vì đây là một trong những vị trí quan trọng trong bản mở rộng đó.

Để nhận được card back này, các bạn chỉ cần giành chiến thắng 5 trận đấu hạng trong mùa giải tháng 6.

Shado-Pan

The Shado-Pan là một nhóm chiến binh của Pandaren đã thề bảo vệ bộ tộc của họ khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Những người chơi WoW sẽ biết đến cái tên Shado-Pan nếu mọi người chinh chiến đủ lâu tại lục địa Pandaria. Shado-Pan là một nhóm ninja ưu tú và là tuyến phòng thủ duy nhất của người dân Pandaria. Để trở thành thành viên của nhóm này, các thành viên sẽ phải trải qua một thử thách Trial of the Red Blossoms cứ mỗi bảy mùa.

Để nhận được card back này, các bạn chỉ cần thắng 5 trận đấu hạng trong mùa giải tháng 7.

Stolen Thunder

Đây là card back thú vị hơn và không liên kết với bất kỳ địa danh nào của thế giới World of Warcraft. Thay vào đó, Stolen Thunder được thiết kế dựa theo Thunder King, một hero Shaman. Các bạn có thể nhậnđược card back này thông qua việc mua gói Master Bundle với giá khoảng 467.000 đồng (19,99 USD).