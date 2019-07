Payday 2 là một trong những game Co-op (phối hợp đồng đội) hấp dẫn nhất trong thập kỷ vừa qua, thu hút được cộng đồng game thủ đông đảo. Được phát hành từ 2013, đến nay Payday 2 vẫn duy trì được lượng người chơi khá ấn tượng.

Mới đây, Starbreeze Studios đã phát hành miễn phí Payday 2: The Text Adventure để dành tặng cho cộng đồng game thủ. Đây là một dạng Visual Novel chạy trên nền tảng Web, cho phép game thủ tham gia vào một phi vụ khá đặc sắc. Điểm hấp dẫn nằm ở chỗ, Payday 2: The Text Adventure sẽ có nhiều kết thúc khác nhau, phụ thuộc vào lựa chọn của người chơi.