Age Of Empires 4 công bố trailer gameplay đầu tiên

Không cần phải giới thiệu quá nhiều về Age Of Empires, bởi lẽ, đây là một trong những tượng tài game dàn trận thời gian thực (RTS) có ảnh hưởng lớn bậc nhất trong suốt bề dày lịch sử ngành công nghiệp game. Tại Việt Nam, Age Of Empires thường được gọi thân thuộc là "Đế chế", và cũng là một trong những thương hiệu game nổi tiếng nhất, gắn bó với nhiều thế hệ game thủ.

Mới đây, Microsoft đã chính thức công bố trailer giới thiệu đầu tiên của Age Of Empires 4 tại sự kiện X019, sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng kể từ khi công bố dự án vào năm 2017.

Khác với việc tập trung vào một thời đại cụ thể (như cách mà Age Of Empires 2 và 3 đã làm), nhiều khả năng phần 4 của series game này sẽ sở hữu tính đa dạng về thời gian, quốc gia,... Ngoài ra, Age Of Empires 4 sẽ không còn được phát triển bởi đội ngũ trong quá khứ, mà sẽ do Relic Entertainment (nổi tiếng với dòng game Company Of Heroes) thực hiện.