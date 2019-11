Bản mở rộng tiếp theo của Hearthstone sẽ có tên gọi là Descent of Dragons

Trong năm 2019, fan hâm mộ của Hearthstone đã được trải nghiệm 2 bản mở rộng Rise of Shadows và Saviors of Uldum. Theo đó, người chơi tham gia những phi vụ của nhóm ác nhân EVIL cũng như hỗ trợ các vị anh hùng phá những mưu đồ xấu xa của chúng. Và tại Descent of Dragons, mọi người sẽ cùng tham gia cuộc hành trình mới liên quan đến cả 2 nhóm này với chủ đề chính về các loại rồng trong thế giới World of Warcraft.