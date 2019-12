Bắt tay cùng nhà tài trợ, Liên Quân Mobile ra sự kiện thu thập mảnh ghép

Vừa qua, team Flash đã đại diện Việt Nam, vô địch cúp AIC thế giới 2019 tại Bangkok, Thái Lan và sắp tới là cuộc so tài của Mocha ZD Esports tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines. Mới đây, hãng dầu gội Clear Men 3 In 1 đã công bố về việc trở thành nhà tài trợ chính, đồng hành cùng Liên Quân Mobile trong sự kiện ăn mừng sinh nhật 3 tuổi lần này.Clear thuộc tập đoàn Unilever, là thương hiệu dầu gội cho nam giới hàng đầu tại Việt Nam và thế giới. Trong sự kiện sinh nhật 3 tuổi lần này, Clear Men 3 in 1 bắt tay đồng hành cùng Liên Quân Mobile, trở thành nhà tài trợ cho sự kiện THU THẬP MẢNH - 100% FREE QUÀ SINH NHẬT CÙNG CLEAR MEN 3 IN 1 với giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.Sự kiện bao gồm các nhiệm vụ trong game đơn giản và thú vị như đăng nhập hay hoàn thành trận đấu, những nhiệm vụ này đảm bảo yếu tố là dễ dàng có thể hoàn thành tuy nhiên lại không mang cảm giác tẻ nhạt, trùng lặp. Phần thưởng là những lượt mở mảnh ghép với nội dung khác nhau, thu thập đủ hết các loại mảnh, người chơi có thể lựa chọn sở hữu cho mình những trang phục cực đẹp và được yêu thích trong thời điểm hiện tại.Đặc biệt, những người chơi may mắn khi mở mảnh sẽ có khả năng trúng được những vật phẩm cực kì giá trị như xe tay ga hay Iphone 11 Pro Max hoặc 1 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh sự kiện thu thập mảnh ghép, Liên Quân còn tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật 3 tuổi với danh sách quà khủng như Ô trỏ kì diệu với giải độc đắc 100 triệu đồng và hàng trăm giải khuyến khích 1 triệu đồng tiền mặt, hay trò Bingo với quà là trang phục bậc S cực hiếm nhưng lại dễ chơi dễ trúng thưởng,..v..v… Chi tiết về những sự kiện này, bạn có thể tham khảo tại: https://sinhnhat.lienquan.garena.vn/ Đây là lần thứ hai Clear tham gia tài trợ cho sự kiện của Liên Quân Mobile. Trước đó, vào tháng 10, nhãn hàng này cũng đã đồng hành trong trận chung kết Đấu trường danh vọng mùa đông 2019. Cùng với nhiều cái tên là những nhà tài trợ đình đám khác như OPPO, Viettel, FPT,.... Clear Men 3 In 1 đang chứng tỏ sự quan tâm, tầm nhìn lâu dài và niềm tin của mình dành cho nền thể thao điện tử nước nhà. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Liên Quân Mobile ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai.