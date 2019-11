Call Of Duty Mobile bước sang Season 2, ra mắt nhân vật mới

Theo bài đăng chính thức của Call Of Duty Mobile Community Update trên Reddit, Season 2 của Call Of Duty Mobile sẽ ra mắt vào tuần tới - ngày 25.11 với nhiều nội dung mới và Battle Pass mới. Tuy nhiên, Call Of Duty Mobile vẫn chưa có động thái nào để quảng bá mùa 2 trên kênh truyền thông xã hội chính thức của họ.

Trong Season 2, sẽ có thể nhận được Ba lô Alaska, Lựu đạn Alaska, M4 - CQB và Alex Mason làm phần thưởng độc quyền trong Battle Pass. Bên cạnh đó, một lớp nhân vật mới mang tên Trickster cũng sẽ được ra mắt trong season 2 sắp tới. Khả năng chủ động của Trickster cho phép anh ta tạo ra 2 hình ảnh ba chiều của mình để gây nhầm lẫn cho kẻ thù trong khi khả năng bị động của anh ta cho phép anh ta nghe thấy tiếng bước chân xa hơn bình thường.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật các thông tin tiếp theo về Call Of Duty Mobile trong bài viết tiếp theo.