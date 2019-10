Call Of Duty Mobile vượt mốc 100 triệu lượt tải trên toàn thế giới

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, "bom tấn" Call Of Duty Mobile - sản phẩm di động được phát triển dựa trên Call Of Duty - đã chính thức ra mắt phiên bản quốc tế vào ngày 1.10 và ngay lập tức trở thành cơn sốt. Trong Call Of Duty Mobile, người chơi có thể thấy mình sẽ được thỏa sức vẫy vùng trong các trận đấu súng góc nhìn thứ nhất, sử dụng hàng loạt vũ khí tối tân và hỏa lực hỗ trợ. Ngoài lối chơi hấp dẫn, thì Call Of Duty Mobile cũng tạo được ấn tượng tốt với nền đồ họa cực đẳng cấp.

Theo dữ liệu phân tích từ Sensor Tower, Call Of Duty Mobile đã cán mốc 3 triệu lượt download trong ngày đầu tiên ra mắt trên các kho ứng dụng, biến trò chơi thành ứng dụng miễn phí số một trên Ứng dụng Apple. Store America và tại hơn 32 quốc gia. Ngoài ra, Call of Duty Mobile đứng số 1 trong cửa hàng tại 30 quốc gia và đứng thứ 59 về doanh thu của App Store Mỹ chỉ trong vài giờ ra mắt.

Đến tuần cuối tháng 10.2019, Call Of Duty Mobile đã nhanh chóng vượt mốc 100 triệu lượt tải và hoàn toàn thành công trong việc chinh phục danh hiệu "game mobile nhiều người chơi nhất thế giới", điều này cũng đồng nghĩa với việc đã đẩy PUBG Mobile - game sinh tồn đình đám - xuống vị trí thứ 2.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật các tin tức liên quan đến Call Of Duty Mobile trong bài viết tiếp theo.