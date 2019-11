Call Of Duty Mobile vượt mốc 148 triệu lượt tải, sắp có hỗ trợ tay cầm

Trong bài viết trước, Thanh Niên Game đã thông tin tới quý độc giả cùng game thủ về sự kiện Call Of Duty Mobile vượt mốc 100 triệu lượt tải trên toàn thế giới. Điều này đã chứng tỏ sức hút vô cùng lớn của trò chơi, và đến hiện tại thì Call Of Duty Mobile đã vừa cán mốc 148 triệu lượt tải, trở thành "Á Quân" trong cuộc đua sản phẩm di động có số lượt tải cao nhất trong 30 ngày đầu phát hành - chỉ sau Pokemon Go với 163 triệu lượt/30 ngày.

Ngay sau sự kiện này, Call Of Duty Mobile đã công bố kế hoạch hỗ trợ tay cầm trở lại trong game trong bản update tới. Hiện tại, các nhà phát triển vẫn đang hoàn thiện phần cuối cùng của kế hoạch cho bản cập nhật sắp tới.

Khả năng sử dụng bộ điều khiển chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều khi chơi Call of Duty Mobile, vì có những giới hạn mà màn hình cảm ứng của điện thoại không thể vượt qua. Trong một game bắn súng góc nhìn thứ nhất có nhịp độ nhanh như Call Of Duty Mobile, chỉ cần một tầm nhìn lớn hơn (không có ngón tay điều khiển trên màn hình) có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật các tin tức liên quan đến Call Of Duty Mobile trong bài viết tiếp theo.