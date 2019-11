Là một trong những series phim truyền hình được game thủ mong đợi bậc nhất, The Witcher là dự án phim do Netflix thực hiện, chuyển thể từ thương hiệu game cùng tên của hãng CR Projekt Red. Dù đến tận ngày 20.12 The Witcher mới công chiếu chính thức, nhưng cộng đồng game thủ khá lạc quan vào chất lượng của bộ phim - một phần nhờ vào sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi.