Sau Black Friday, PS4 tiếp tục có thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Giai đoạn mua sắm cuối năm luôn là một trong những thời khắc "hào phóng" nhất của các nhà phát hành game, với nhiều chiến dịch giảm giá sâu hấp dẫn. Sau dịp Black Friday, Sony tiếp tục mang đến "End Of Year Sale" với nhiều tựa game đáng quan tâm dành cho cộng đồng game thủ PS4.

Trong số các tựa game giảm giá, có thể kể đến nhiều cái tên đáng chú ý như Hitman 2 (15 USD), Red Dead Redemption 2 (30 USD), Dead Cells (17 USD), Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (8 USD), Persona 5 (5 USD), Shadow of the Colossus (10 USD), The Last Guardian (10 USD)... Nếu chưa kịp mở hầu bao trong dịp Black Friday, game thủ PS4 không nên bỏ qua đợt sale này, vì đây có thể là lần giảm giá cuối cùng của năm 2019.