Sau Death Stranding, dự án tiếp theo của Kojima sẽ là game kinh dị?

Dù vẫn còn gây nhiều tranh cãi về gameplay "độc lạ", nhưng phải thừa nhận Death Stranding là một dự án thành công, chứng minh chất quái và tài năng của Hideo Kojima. Dù vậy, vấn đề lớn nhất mà nhiều game thủ quan tâm vào lúc này chính là Hideo Kojima sẽ làm gì tiếp theo, sau khi Death Stranding đã ra mắt thành công, Hideo Kojima sẽ làm gì tiếp theo?

Mới đây, chính Kojima đã hé lộ phần nào về những dự định của mình thông qua một bài viết vừa đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân. Theo đó, ông đang theo dõi bộ phim kinh dị "The Eye" của Thái Lan nhằm tìm cảm hứng và kinh nghiệm để "tạo ra trò chơi game kinh dị đáng sợ nhất", nhưng ông cũng than thở rằng, bộ phim quá kinh dị khiến ông... không đủ can đảm để theo dõi trọn vẹn.