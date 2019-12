Sekiro: Shadows Die Twice đạt giải danh giá nhất The Game Awards 2019

Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, The Game Awards (tiền thân là Spike Video Game Awards) đã được công nhận rộng rãi như "Oscar của ngành công nghiệp Game", với sự uy tín cao và những tác động mạnh mẽ đến toàn ngành. Trong sự chờ đợi từ cộng đồng game thủ, The Game Awards 2019 đã diễn ra vào sáng nay (13.12, giờ Việt Nam) ở nhà hát Microsoft (Los Angeles, Mỹ).

Trái với dự đoán của nhiều người, Sekiro: Shadows Die Twice đã đánh bại nhiều đối thủ nặng ký để chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất là "Game Of The Year" (game hay nhất năm). Dù vẫn là một tựa game được đánh giá cao, nhưng chiến thắng của Sekiro: Shadows Die Twice có phần bất ngờ, bởi những cái tên đồng tranh giải đều thuộc dạng "thứ dữ", chẳng hạn như Death Stranding, The Outer Worlds,...