The Outer Worlds sắp có DLC mới vào đầu năm 2020

The Outer Worlds có thể xem là một hiện tượng rất thú vị của năm 2019, ra mắt ở thời điểm cuối năm, không được quảng bá mạnh mẽ và phát triển bởi một studio dù nổi tiếng nhưng ít có cơ hội thực hiện các dự án "bom tấn" trong khoảng vài năm gần đây... nhưng The Outer Worlds đã đạt được thành công rực rỡ.

Trò chơi nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn lẫn cộng đồng game thủ, góp phần làm hồi sinh những công thức làm game RPG cổ điển những tưởng đã lạc hậu, ngoài ra còn tạo điểm nhấn nhờ phong cách thiết kế và dẫn truyện độc đáo. Do đó, The Outer Worlds được đánh giá là một trong những tựa game ấn tượng nhất của năm 2019.

The Outer Worlds nhận được tới bốn đề cử quan trọng tại The Game Awards 2019, nhưng tại lễ trao giải diễn ra vào hôm qua (13.12, giờ Việt Nam), trò chơi đã bất ngờ trắng tay, thất bại tại tất cả các hạng mục được đề cử.

Ngay sau sự kiện trao giải, trong lúc cộng đồng game thủ vẫn đang tiếc nuối về The Game Awards 2019, "cha đẻ" Obsidian đã khuấy động không khí u ám bằng lời công bố chính thức về kế hoạch ra mắt DLC mở rộng. Cụ thể, bản DLC đầu tiên của The Outer Worlds sẽ ra mắt vào năm 2020 (nhiều khả năng là trong Quý 1), và sẽ tập trung mở rộng thêm phần chơi cốt truyện của game. Ngoài ra, đại diện Obsidian cũng không quên gửi lời cám ơn đến những người hâm mộ đã tham gia đề cử cho The Outer Worlds.