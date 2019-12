The Wolf Among Us được tặng miễn phí cho game thủ

The Wolf Among Us là một trong những dòng game được đánh giá cao nhất của Telltale Games - hãng trò chơi nổi như cồn nhờ hàng loạt tựa game phiêu lưu, giải đố... có sức lôi cuốn rất cao nhờ vào cách dẫn dắt cốt truyện hấp dẫn. Ra mắt vào năm 2013, The Wolf Among Us chuyển thể dựa trên một phần nguyên tác bộ truyện tranh " Fables", nói về thế giới giả tưởng nơi những nhân vật cổ tích phải sống lưu vong trong thế giới loài người.

Đạt được thành công rất lớn về mặt chuyên môn, đồng thời được đánh giá là một trong những tựa game xuất sắc nhất của Telltale Games. Do đó, cộng đồng game thủ đã thật sự phát cuồng khi phần hai của The Wolf Among Us được công bố tại lễ trao giải The Game Awards diễn ra vài ngày trước. Nhân dịp này, Epic Games đã quyết định "chơi lớn" khi tặng miễn phí The Wolf Among Us trên Epic Games Store.