Đối với cộng đồng game thủ toàn cầu (bao gồm cả Việt Nam), Warcraft 3 là một trong những "tượng đài" khó có thể lãng quên. Trò chơi nổi tiếng vào những năm đầu tiên của thế kỷ 21 nhờ vào gameplay hấp dẫn, đồ họa thuộc dạng "đỉnh" ở thời điểm đó, cũng như vô vàn những ưu điểm đặc sắc khác giúp trò chơi trở thành huyền thoại. Đặc biệt, Warcraft 3 còn nổi tiếng nhờ vào kho Custom Map đồ sộ do cộng đồng xây dựng, rất nhiều bản đồ chơi trong kho Custom Map này đã khiến ngành công nghiệp game thay đổi mãi mãi, điển hình như Defense of the Ancients (DotA).

Chính vì những ký ức đẹp đẽ này, sự xuất hiện của Warcraft 3: Reforged rất được hoan nghênh. Đây là phiên bản nâng cấp đồ họa, gần như thiết kế lại toàn bộ hình ảnh nhân vật, công trình, bản đồ,... dựa trên các Concept của phiên bản gốc, ngoài ra không có nhiều thay đổi lớn về mặt gameplay.

Sau nhiều lần trì hoãn và từng được dự kiến phát hành vào cuối năm 2019, Warcraft 3: Reforged bị thông báo lùi ngày ra mắt sang năm 2020 do cần thêm thời gian hoàn thiện. Rất may mắn là game thủ đã không phải chờ đợi lâu, do Blizzard đã xác nhận ngày phát hành là 28.01.2020. Giá bán của Warcraft 3: Reforged sẽ khởi điểm từ 30 USD, đã bao gồm cả hai phiên bản Reign of Chaos và The Frozen Throne.