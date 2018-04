360mobi Kiếm Khách tung ảnh Việt hóa, công bố ngày Closed Beta

Như Thanh Niên Game đã thông tin tới quý độc giả cùng game thủ trong bài viết trước, Ngọa Hổ Tàng Long 2 đã được nhà phát hành VNG đưa về Việt Nam với tên gọi 360mobi Kiếm Khách. Đây là game mobile được xây dựng trên nền tảng Unity Engine với đồ họa 3D tương đối đẹp mắt. Trò chơi là sản phẩm di động thứ 2 "ăn theo" bộ phim điện ảnh cùng tên, cũng đồng thời là một trong những game mobile chất lượng bậc nhất Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Các yếu tố như môi trường, nhân vật, cử động... đều được nhà sản xuất khá chăm chút, do đó tạo cảm giác khá sống động. Hệ thống kỹ năng tạo được hiệu ứng tốt, khiến cho người chơi có thể cảm nhận được uy lực trong từng đòn đánh. Trò chơi sử dụng góc nhìn 3D xoay tự do tương tự các game MMORPG bom tấn trên PC, do đó việc trải nghiệm sẽ hết sức thú vị.

Gameplay của trò chơi tập trung vào việc khám phá thế giới võ hiệp đỉnh cao trong các bản đồ rộng lớn. Người chơi cũng có thể sử dụng khinh công để dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật, tuy nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực, đồng thời, nếu trong lúc sử dụng khinh công mà sơ suất, hoàn toàn có thể rớt xuống đất và "vong mạng" ngay lập tức. Là một sản phẩm nhập vai chiến đấu, do đó 360mobi Kiếm Khách đề cao các tính năng PK, PvP ở tất cả các quy mô, từ đơn đả độc đấu (solo 1 vs 1) cho tới Quần Anh Hội, Bang Hội Chiến, Lãnh Địa Chiến...

Mới đây, 360mobi Kiếm Khách đã tung ra loạt ảnh Việt hóa cực kỳ lung linh, đồng thời ấn định sẽ mở cửa phiên bản Closed Beta trên Android vào ngày 9.4 sắp tới. Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin về trò chơi tại đây.

Một vài hình ảnh Việt hóa của trò chơi:

Khương Duy