Arena of Valor xâm chiếm hệ máy Nintendo Switch trên thị trường Châu Âu

Arena of Valor sẽ lên kệ Nintendo Switch dành riêng cho khu vực Châu Âu. Theo thông báo mới nhất, có vẻ nhưsẽ lên kệ Nintendo Switch dành riêng cho khu vực Châu Âu.

Arena of Valor là một tựa game MOBA di động khá nổi tiếng được phát triển bởi Tencent. Tại Việt Nam, tựa game này cũng đang làm mưa làm gió với tên gọi là Liên Quân Mobile được Garena phát hành. Tuy nhiên có vẻ như ông đại của ngành game Trung Quốc muốn tấn công thêm cả khu vực Châu Âu để trở thành tựa game MOBA đầu tiên trên Nintendo.

Để tham gia được phiên bản thử nghiệm này, người chơi sẽ cần phải điền đầy đủ bảng khảo sát do đội Arena of Valor đặt ra trên Nintendo Switch. Sau khi hoàn thành, dù không được tham gia ngay nhưng nếu may mắn thì các bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được code tham gia trong tương lai.

Hiện tại các nhà phát triển vẫn chưa thông báo ngày giờ cụ thể giai đoạn thử nghiệm bắt đầu

Vào tháng 9, khi tựa game Arena of Valor được công bố sẽ được lên kệ Nintendo thì giá cổ phần của Nintendo đã tăng thêm 7% ngay lúc đó. Và đây là một trong những phản hồi khá tích cực đến từ ông đại Tencent khi muốn giúp đỡ đứa con cưng của mình trong tương lai.

Có thể nói rằng Trung Quốc hiện đang là thị trường cực kì béo bở đối với Nintendo trong những năm gần đây. Công ty này thậm chí còn thêm ngôn ngữ Trung Quốc cho những tựa game khủng của mình như Pokémon hay Super Mario Odyssey.

Việt Thông