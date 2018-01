Blizzard giải thích tại sao Hero Power của Deathstalker Rexxar không có bài beast mới

Trong tuần trước, đã có khá nhiều game thủ nhận ra rằng những lá bài trong bản mở rộng Kobolds and Catacombs không xuất hiện trong Hero Power của class Hunter. Thế nên các nhà phát triển Hearthstone đã cập nhật thông tin về điều này cho mọi người cùng rõ.

Cụ thể hơn, Deathstalker Rexxar, một trong những quân bài Death Knights được giới thiệu trong bản mở rộng Knights of the Frozen Throne, sở hữu Hero Power có tên gọi Build-A-Beast. Nó cho phép người chơi pha trộn Zombeast với 2 mana. Trong khi các quân bài thú vật khác đều được xuất hiện trong Hero Power thì những lá bài mới của bản mở rộng gần đây nhất lại không xuất hiện.

Thế nên trước đây Blizzard đã đề cập rằng trong tương lai quân bài beast mới sẽ xuất hiện trong Hero Power của Deathstalker. Tuy nhiên họ không nói rõ ngày cụ thể cho điều này.

Keganbe - Nhân viên quản lý cộng đồng của Blizzard - đã giải thích như sau: “Các bạn hãy chịu khó chờ đợi, vì việc này khá phức tạp và chúng tôi cần phải chuẩn bị kĩ càng trước khi cho ra mắt một cách chính thức”.

Ngoài ra các nhà phát triển cũng tiết lộ rằng có một số quân bài beast cũng không xuất hiện trong Hero Power của Deathstalker Rexxar vì một vài lý do. Ví dụ như quân bài King of Beasts (5 mana có chỉ số 2/6 trong bản mở rộng Goblins vs Gnomes).

Thế nên hãy chờ thêm một thời gian nữa để những lá bài beast mới được xuất hiện trong Hero Power của Deathstalker Rexxar nhé!

Việt Thông