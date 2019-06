Bom tấn Bless Online thông báo đóng cửa

Bless Online là MMORPG được phát triển bởi Neowiz Bless Studio dựa trên nền tảng Unreal Engine 3. Điểm mạnh của Bless Online là nền đồ họa chất lượng cao với bối cảnh theo phong cách Châu Âu thời Trung cổ. Hệ thống nhân vật và chủng tộc đa dạng cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua khi nhắc đến Bless Online. Tính năng tâm điểm của Bless Online là các trận quốc chiến giữa hai quốc gia Hieron và Union với số lượng người tham gia tối đa mỗi bên là 200.

Mặc dù được coi là bom tấn, thế nhưng tương lai của Bless Online khá u ám. Vào giữa tháng 4.2016, Neowiz Games đã công bố hoàn thành hợp đồng phát hành Bless Online tại thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên vào đầu tháng 6.2017, Aeria Games đã quyết định "quất ngựa truy phong", rút lui khỏi hợp đồng phát hành trò chơi bất chấp mọi công đoạn đã chuẩn bị xong xuôi. Trước đó, vào tháng 4.2017, Bless Online phiên bản Nga do 101XP phát hành cũng thông báo đóng cửa do không đạt được một số thỏa thuận với nhà phát triển, đồng thời trò chơi cũng không đạt được mục tiêu như kỳ vọng của hãng, do đó, đóng cửa là cách "giải thoát" cho cả đôi bên.

Vào tháng 11.2018, Bless Online đã buộc phải đóng cửa tại Hàn Quốc bởi vì quá ít người chơi. Mới đây vào ngày 6.6 vừa qua, trò chơi đã đăng tải thông báo đóng cửa phiên bản quốc tế vào ngày 9.9 sắp tới, kết thúc hành trình "trầy trật" của mình trên thị trường game.

