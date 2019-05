'Bom tấn' The Last of Us Part II bị nghi vấn dời ngày phát hành

Đối với game thủ của Sony PlayStation, quãng thời gian vừa qua có thể xem là giai đoạn nhộn nhịp nhất của những tin đồn, tin rò rỉ xoay quanh hệ console phổ biến hàng đầu này. Bên cạnh những thông tin gây tò mò về PlayStation 5, ngày ra mắt của các tựa game độc quyền đình đám ra mắt vào cuối năm nay cũng là thông tin được quan tâm hàng đầu.

Trong số đó, The Last of Us Part II là một trong những đầu game được quan tâm nhất. Trò chơi hành động/phiêu lưu này được sản xuất bởi Studio lừng dành Naughty Dog, và được xem như thương hiệu minh chứng cho sự thành công của Sony vài năm gần đây. Ngoài ra, nhiều khả năng The Last of Us Part II sẽ là "bom tấn" cuối cùng mà Sony dành tặng cho game thủ PlayStation 4, trước khi bắt đầu lộ trình mới với nền tảng kế thừa PlayStation 5.

Chính vì rất được mong đợi, The Last of Us Part II đang liên tục khiến người hâm mộ "lên ruột" do những thông tin lấp lửng về ngày phát hành chính thức. Mới đây, thêm một tin xấu nữa được trang tin uy tín Kotaku hé lộ: nhiều khả năng The Last of Us Part II sẽ bị dời ngày phát hành từ cuối năm 2019 sang 2020.

Nếu cân nhắc những chuyển động gần đây, thông tin này nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực để phù hợp với lộ trình mà Sony đang chuẩn bị. Theo đó, tháng 8 sẽ là "sân khấu" của bom tấn Ghost Of Tsushima, cuối năm 2019 là thời khắc độ bộ của Death Stranding, trước khi The Last of Us Part II trình làng vào đầu năm 2020, khép lại những năm tháng chinh chiến oanh liệt của PlayStation 4.