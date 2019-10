Các cặp đấu tại vòng Tứ Kết của Chung Kết Thế Giới 2019

Vào ngày hôm, Vòng Bảng của Chung Kết Thế Giới 2019 của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đã kết thúc và chọn ra được 8 đội tuyển đi tiếp vào vòng Tứ Kết. 8 cái tên này bao gồm Griffin, G2 Esports, FunPlus Phoenix, Splyce, SK Telecom T1, Fnatic, DAMWON Gaming và Invictus Gaming.

Tất cả trận đấu tại Tứ Kết đều diễn ra theo thể thức BO5 (đấu 5 trận) và loại trực tiếp. Sau đây là các cặp đấu và thời gian diễn ra:

Ngày 26.10 (Thứ 7):

5g chiều - Griffin vs. Invictus Gaming

10 giờ tối - FunPlus Phoenix vs. Fnatic

Ngày 27.10 (Chủ Nhật):

6g chiều - SK Telecom T1 vs. Splyce

11 giờ tối - DAMWON Gaming vs. G2 Esports

Trong suốt giải đấu CKTG 2019, mọi người có thể thấy rằng các thành viên của Griffin đang dần hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Lúc mới bắt đầu giải, đội tuyển này đã gặp khá nhiều khó khăn nhưng họ đã vượt qua Vòng Bảng rất tốt với 5 thắng 1 thua. Trong khi đó, Invictus Gaming cũng không chỉ là đội-tuyển-đứng-nhì-Bảng-D mà là đương kim vô địch CKTG 2018. Dù phong độ hiện tại của họ không như trước, thế nhưng chắc chắn Griffin cũng cần phải thi đấu cẩn thận nếu muốn đi xa.

Tiếp theo là cặp FunPlus Phoenix và Fnatic. Có thể nói rằng đây là cặp đôi khá bí ẩn với phong độ rất khó đoán. Trước khi giải đấu bắt đầu, FPX được đánh giá rất cao vì họ là đội tuyển mạnh nhất giải LPL nhưng trong suốt quá trình thi đấu họ lại có 2 trận thua trước J Team và GAM Esports. Trong khi đó Fnatic lọt vào 'Bảng Tử Thần' bao gồm SKT và RNG nhưng họ lại bất ngờ đưa Uzi và đồng đội về nước sớm với khả năng gánh đội cực chất của Rekkles.

Còn đối với cặp DAMWON và G2, thì rõ ràng nhiều người nghiêng về đội tuyển Châu Âu. the European team is a clear powerhouse. Their only challenge in the competition was against Griffin who put them out of first seed contention. DAMWON started off weak in play-ins, but went 3-0 on the final day of groups against Team Liquid and IG.

Có thể nói rằng Splyce đã thi đấu rất tốt khi vượt qua khe cửa hẹp của Bảng B sau khi giành liên tiếp 3 trận thắng tại ngày thi đấu thứ 2. Tuy nhiên lần này có lẽ nữ thần may mắn đã không còn đứng về phía họ khi đối thủ tại Tứ Kết chính là SK Telecom T1. Từ trước đến nay, SKT luôn được xem là gã khổng lồ tại các giải CKTG khác. Chưa kể mùa giải năm nay họ đều giành chiến thắng tại LCK Mùa Xuân lẫn Hè nên phong độ mùa này của họ không cần thắc mắc quá nhiều.