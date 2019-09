Call Of Duty Mobile có thể 'chạy mượt' trên các điện thoại phổ thông

Như đã giới thiệu, Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, Call Of Duty Mobile là game di động được phát triển dựa trên thương hiệu FPS đình đám Call Of Duty. Trò chơi được phát triển dưới sự hợp tác của “cha đẻ” COD – Activision Blizzard và Timi Studios – Tencent. Call Of Duty Mobile đã từng mở đợt thử nghiệm giới hạn tại Úc vào cuối năm ngoái và đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng.

Trong Call Of Duty Mobile, người chơi có thể thấy mình sẽ được thỏa sức vẫy vùng trong các trận đấu súng góc nhìn thứ nhất, sử dụng hàng loạt vũ khí tối tân và hỏa lực hỗ trợ. Ngoài lối chơi hấp dẫn, thì Call Of Duty Mobile cũng tạo được ấn tượng tốt với nền đồ họa cực đẳng cấp.

Đặc biệt hơn, trong một thông báo gần đây, nhà sản xuất trò chơi còn khẳng định rằng Call Of Duty Mobile sẽ "chạy mượt" trên hầu hết các loại điện thoại Android phổ biến trên thị trường hiện nay, kể cả các mẫu thuộc phân khúc phổ thông. Được biết, trò chơi sử dụng tiêu chuẩn đồ họa Vulkan từ Khronos, được tối ưu hóa cho hầu hết các nền tảng di động và phát trực tuyến.

Đây sẽ là một tin vui dành cho game thủ mobile, những người chưa có đủ điều kiện kinh tế để nâng cấp lên chiếc smartphone đắt tiền hiện nay. Có thể nói với thế mạnh này, Call of Duty Mobile chắc chắn sẽ trở thành một tựa game vừa đẹp vừa nhẹ trên di động.

Call Of Duty Mobile sẽ chính thức Open Beta vào ngày 1.10.2019 sắp tới. Độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.