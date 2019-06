Call Of Duty Mobile đặt chân lên iOS

Call Of Duty Mobile là game di động được phát triển dựa trên thương hiệu FPS đình đám Call Of Duty. Trò chơi được phát triển dưới sự hợp tác của “cha đẻ” COD – Activision Blizzard và Timi Studios – Tencent. Call Of Duty Mobile đã từng mở đợt thử nghiệm giới hạn tại Úc vào cuối năm ngoái và đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng.

Trong Call Of Duty Mobile, người chơi có thể thấy mình sẽ được thỏa sức vẫy vùng trong các trận đấu súng góc nhìn thứ nhất, sử dụng hàng loạt vũ khí tối tân và hỏa lực hỗ trợ. Activision cũng cho biết, họ sẽ đưa vào Call Of Duty Mobile nhiều bản đồ được game thủ ưa thích – như Nuketown và Crash. Mặc dù được sản xuất dựa trên cảm hứng từ các sản phẩm như Modern Warfare, Black Ops,… thế nhưng, Call Of Duty Mobile sẽ gây bất ngờ cho fan hâm mộ với hàng tá những điều mới lạ bởi nó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố “ăn khách”.

Mới đây, Call Of Duty Mobile đã chính thức có mặt trên App Store tại Australia, đồng thời cho phép game thủ download/cài đặt & chiến game cực kỳ dễ dàng. Các game thủ Việt muốn trải nghiệm phiên bản iOS của trò chơi này sẽ cần sử dụng một số thủ thuật "vượt rào" như fake IP để tải game về máy.