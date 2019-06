Call of Duty: Modern Warfare được khẳng định sẽ không có Zombie

Chỉ sau hay ngày, đoạn trailer công bố Call of Duty: Modern Warfare đã thu hút 16 triệu lượt xem, đồng thời nhận được phản hồi sơ bộ khác tích cực từ cộng đồng game thủ. Những dấu hiệu khả quan này đến từ định hướng hoàn toàn mới của Call of Duty: Modern Warfare, khi thay đổi định hướng của trò chơi sang một không khí chiến trường thực tế, u ám và "trưởng thành" hơn rõ rệt so với các phần trước đây. Mới đây, đại diện Infinity Ward một lần nữa tái khẳng định hướng thiết kế gameplay thông qua lời khẳng định rất được quan tâm: sẽ không có Zombie trong Call of Duty: Modern Warfare!

Trailer đang thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng game thủ

Dù là dòng game lấy cảm hứng từ các cuộc chiến tranh thực tế, nhưng Call of Duty trong nhiều năm gần đây luôn luôn tích hợp chế độ chơi Zombie - như một cách để tăng mức độ ăn khách cho trò chơi. Do đó, quyết định loại bỏ chế độ chơi này có thể xem là một quyết định dũng cảm của Infinity Ward.

Theo chia sẻ của ông Jacob Minkoff - chỉ đạo thiết kế phần chơi chiến dịch của Call of Duty: Modern Warfare, do nỗ lực nhắm đến một không khí gameplay chân thực, gần gũi thực tế hết mức có thể, nên đội ngũ phát triển không cho phép trò chơi đi quá một số giới hạn có thể gây ảnh hưởng đến tinh thần chung.

Dự kiến, Call of Duty: Modern Warfare sẽ ra mắt vào ngày 25.10.2019.