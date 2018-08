'Công thành chiếm đất' cùng game chiến thuật Art Of Conquest

Art Of Conquest: Wrath Of Nerokles là game mobile chiến thuật thời gian thực do Lilith Games - nhà sản xuất nổi danh với các sản phẩm như Heroes Tactics, Dota Truyền Kỳ,... - sản xuất và phát hành. Trò chơi đình đám này hiện đang được vận hành trên cả 2 hệ điều hành phổ biến là Android và iOS, đồng thời hoàn toàn có thể trải nghiệm mượt mà trên các phần mềm giả lập PC như BlueStacks,...

Art Of Conquest cung cấp cho game thủ 5 chủng tộc có thể lựa chọn gia nhập, 20 anh hùng cùng hơn 150 đơn vị chiến đấu, con số đủ lớn để triển khai tất cả những trận hình chiến thuật mà người chơi có thể nghĩ ra trên một bản đồ rộng 500 ô vuông (mỗi ô vuông tương ứng 1 đơn vị lính). Bước vào thế giới trong game, người chơi sẽ được lựa chọn 1 trong 3 anh hùng khởi đầu là Avalon, Rufio, Arvil. Từ đây, người chơi bắt đầu xây dựng quân đội của mình và thu thập nhiều anh hùng hơn. Mỗi anh hùng có một số kĩ năng sẽ được mở khóa khi được nâng cấp ở một mức nhất định, do đó, với những lần nâng cấp cơ bản, người chơi có thể sử dụng những kĩ năng đặc biệt này khá hiệu quả trong các trận đánh.

Lối chơi trong Art Of Conquest tương đối khác biệt với các sản phẩm MMORTS thông thường khi không đặt nặng yêu cầu người chơi chiến đấu để "mở map", tìm kiếm tài nguyên xây dựng thành trì, phát triển nhân vật và quân đội cũng như hoàn thành các nhiệm vụ mà trò chơi đưa ra. Art Of Conquest có một bản đồ rộng lớn mà các nhân vật của người chơi có thể khám phá, nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực, các đơn vị lính mới, đánh bại đối phương để giành chiến lợi phẩm, và nhiều thứ khác nữa. Có thể nói rằng, trò chơi là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hành trình phiêu lưu trong các sản phẩm MMO trong quá trình nâng cấp/xây dựng thế lực cùng lối chơi chiến thuật chiến thuật cân não trong các trận đánh với quân địch.

Trong thế giới của Art Of Conquest, người chơi cũng có thể thư thái xây dựng/nâng cấp thành trì của mình, hoặc thong dong đi lại trên các bản đồ để tìm kiếm nguyên vật liệu, hoặc đặt quân đội ở vào tình trạng chiến đấu nếu cần thiết. Và đương nhiên nếu muốn chiến đấu, thì bất cứ khi nào người chơi đi qua một nhóm quân địch hoặc một quái vật, game thủ có thể triển khai quân đội của mình để chiến đấu. Ngoài ra, game thủ cũng có thể thách đấu những người chơi khác hoặc tham gia vào các trận PvP hấp dẫn.

Theo đánh giá từ số đông game thủ đã trải nghiệm trò chơi, Art Of Conquest sẽ thể hiện rõ những thế mạnh của mình như đồ họa rõ nét, chiến trường rộng lớn, các trận đánh hoành tráng với hàng trăm quân lính,... khi trải nghiệm trên các trình giả lập PC (tiêu biểu như BlueStacks), ngoài ra, việc nâng cấp các thành trì cũng tốn kha khá thời gian, do vậy đôi khi thời lượng pin trên di động khó có thể đáp ứng một cách linh hoạt trong quá trình chơi game. Vì lẽ đó, Thanh Niên Game xin đưa ra lời khuyên nên chơi Art Of Conquest trên các trình giả lập PC cho các game thủ đang muốn "try hard" game chiến thuật đỉnh cao này.

Khương Duy