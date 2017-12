Đấu bài YugiH5: trò chơi may rủi hay đấu trường trí tuệ

Đối với những ai đã từng chơi qua Yu-Gi-Oh!, chắc chắn sẽ nhận định rằng, trò chơi này “khó” hơn những gì họ nghĩ. Bởi vì, không giống những trò chơi bài khác chỉ cần nắm luật chơi và biết cách suy luận là có thể dễ dàng chơi được. Muốn chơi Yu-Gi-Oh!, người chơi phải dành thời gian tìm hiểu những lá bài, cách chúng vận hành ra sao, kết hợp với nhau như thế nào và phải nghiên cứu chiến lược để xây dựng một bộ bài hoàn chỉnh.

May rủi hay trí tuệ

Nhiều người vẫn nghi ngờ về tính chất của game thẻ bài Yu-Gi-Oh!. Vì trong luật chơi của trò chơi này, các bài thủ sẽ lần lượt bốc các lá bài từ bộ bài của mình mà không được sắp xếp sẵn. Do đó, việc bốc được lá bài mong muốn là có xác suất và cần sự may mắn. Đó là lý do khiến những người chưa am hiểu về game này gắn cho Yu-Gi-Oh! cái mác trò chơi may rủi.

Yu-Gi-Oh! thu hút người chơi không vì sự may rủi mà ở tính chiến thuật và trí tuệ

Nhưng, liệu chiến thắng của người chơi có thật sự đến từ may rủi? Câu trả lời là không. Bởi chẳng có ai may mắn đến mức lần nào cũng rút được bài mạnh, và cũng chẳng có ai có thể thắng trong nhiều trận chỉ dựa vào may mắn. Yu-Gi-Oh! không chỉ là một trò chơi thẻ bài đơn giản, mà đây chính là đỉnh cao của các trò chơi chiến thuật trí tuệ, đòi hỏi người chơi phải vận dụng toàn bộ kiến thức, trí tuệ, mưu lược, để có thể đem đến thắng lợi cuối cùng.

Yu-Gi-Oh! Đỉnh cao trí tuệ và chiến thuật của game thẻ bài

Không phải cứ những quân bài đắt giá nhất sẽ tạo nên bộ bài mạnh nhất, đó là chân lý của Yu-Gi-Oh!. Ngoại trừ những quân bài phù hợp, người chơi còn cần phải kết hợp với những quân bài cần thiết khác để tạo thành bộ bài phù hợp nhất.

Mạnh đến đâu cũng không qua khỏi hàng phòng ngự này

Như trường hợp của Kaiba trong trận đấu với Yugi để tìm đường vào thách đấu với Vegasasu, việc chàng công tử Kaiba sở hữu cả bộ ba Rồng Trắng Mắt Xanh quý giá cũng phải ôm hận. Chiến thuật đáng gờm của Yugi khi tung ra Kuriboh tưởng chừng yếu thế hơn nhưng khi kết hợp với bài phép Cấp Số Nhân Multiply, thế cờ đã bị lật ngược, dẫn đến màn thua đau đớn cho Kaiba. Sẽ chẳng có gì vui hơn khi những quân bài đắt giá của đối thủ sa lầy trước những quân bài ma pháp và cạm bẫy vào những giây phút quan trọng nhất.

Yu-Gi-Oh! không đơn giản là trò chơi may rủi. Nó đòi hỏi ở người chơi những kiến thức và kỹ năng nhất định. Chính những cái hay, các đặc sắc trong lối chơi đã đưa Yu-Gi-Oh! trở thành trò chơi phổ biến và được nhiều người đón nhận.

Đại Phong