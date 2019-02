Funtap phát hành Tam Quốc Kỳ Trận

Là game mobile thuộc thể loại Turn-based Strategy quen thuộc kết hợp với hình ảnh Chibi, Tam Quốc Kỳ Trận gây sự thu hút ngay từ những khung hình đầu tiên nhờ nền đồ họa đẹp mắt và thiết kế UI/UX gọn gàng sắc nét, mang tới trải nghiệm mượt mà dành cho người chơi.

Tạo hình Chibi 3Q của nhân vật được thiết kế tỉ mỉ và dũng mãnh, dễ nhận diện chất tướng cùng hiệu ứng kĩ năng đầy màu sắc, nộ khí của quân lính trên chiến trường được khắc họa cực kì chân thực.

Bước chân vào Tam Quốc Kỳ Trận, game thủ sẽ được trải nghiệm một thế giới mang yếu tố thần bí thời thượng cổ - thời điểm mà cuộc chiến giữa Thần và Ma diễn ra liên miên, kết hợp với khung cảnh và các nhân vật quen thuộc thời Tam Quốc chiến. Người chơi sẽ bắt đầu hành trình phò tá Tào Tháo, vượt qua các cửa ải để hàng phục hai cha con Đổng Trác và Lữ Bố đang gây nhiễu loạn nhân gian do bị tà khí Ma đạo nhập vào.

Điểm độc đáo nhất của Tam Quốc Kỳ Trận chính là hệ thống chiến đấu di chuyển theo ô, nơi chiến trường được chia ra theo hình bàn cờ với rất nhiều ô lục giác. Với những game thủ 8x 9x đời đầu thì ngay lập tức họ sẽ nhận ra phong cách quen thuộc này mang dáng dấp của tựa game turn-based huyền thoại Heroes of Might and Magic, hay còn được game thủ Việt quen gọi là Heroes III. Chỉ riêng ấn tượng này thôi cũng đủ để người chơi cảm nhận được độ khó của Tam Quốc Kỳ Trận, khi mà bạn sẽ phải tính toán từng đường đi nước bước dựa theo tính chất và kĩ năng của từng tướng bên mình cũng như đội hình sắp xếp ra trận của đối thủ.



