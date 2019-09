Game sinh tồn Knives Out sẽ có mặt trên Switch vào tháng 10

Knives Out (tên gốc: Hoang Dã Hành Động - 荒野行动) là game bắn súng sinh tồn được NetEase sản xuất, đây là trò chơi nằm trong series game sinh tồn với nhiều cái tên đình đám của nhà phát triển game bậc nhất Trung Quốc. Knives Out cũng được nhận định là game di động lấy cảm hứng từ PlayerUnknown's BattleGrounds, tuy nhiên trò chơi tỏ ra khác biệt hẳn so với những sản phẩm "ăn theo" thông thường bởi nền đồ họa cực kỳ chất lượng đến từ engine do chính NetEase nghiên cứu.

Tham gia vào Knives Out, người chơi sẽ được thả tự do vào bất kỳ 1 vị trí nào trên bản đồ khu rừng nhiệt đới. Để tồn tại người chơi phải đi tìm vũ khí và ẩn mình trong các bụi cỏ, sườn đồi, nhà hoang,... cố gắng hạ gục các người chơi khác trong cùng trận đấu. Trò chơi được thiết kế trên nền đồ họa đỉnh cao và có chiều sâu không hề kém cạnh game client trên PC, mang lại trải nghiệm cực kỳ chất lượng cho game thủ.

Knives Out được đánh giá là sản phẩm khá thành công khi đã cán mốc 50 triệu lượt download vào tháng 11.2017, đặc biệt là ở thị trường Nhật Bản, trò chơi này đã gần như "bóp chết" 2 sản phẩm sinh tồn đình đám PUBG Mobile và Rules Of Survival. Chính điều này đã khiến xứ sở hoa anh đào trở thành khu vực đầu tiên mà Knives Out có mặt trong kế hoạch phát hành trên nền tảng Switch vào tháng 10 sắp tới.

Game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin về Knives Out tại đây.