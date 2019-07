HBO giới thiệu game mobile 'tiền truyện' của phim Game Of Thrones

Game Of Thrones là series phim truyền hình được chuyển thể dựa trên loạt tiểu thuyết giả tưởng A Song of Ice and Fire của tiểu thuyết gia kiêm nhà biên kịch George R. R. Martin. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2011, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn trên toàn thế giới và ngay lập tức sở hữu một lượng fan vô cùng đông đảo. Và với việc nhiều sản phẩm game "ăn theo" Game Of Thrones đang thành công, thì mới đây nhà đài HBO cũng đã bắt tay với các nhà sản xuất game để cho ra mắt game di động Game Of Thrones: Beyond The Wall.

Trong Game Of Thrones: Beyond The Wall, game thủ sẽ vào vai người chỉ huy ở Hội Gác Đêm canh giữ vùng đất Westeros. Xuyên suốt quá trình của game, người chơi sẽ chiêu mộ được những nhân vật khác từ 7 vương quốc và các lãnh thổ khác. Cốt truyện của game được hé lộ là thời điểm trước 48 năm so với các sự kiện xảy ra trong phim, do đó có thể hiểu rằng game mobile này chính là bản tiền truyện của phim.

Hiện tại, HBO đã chốt mở cửa Game Of Thrones: Beyond The Wall vào ngày 23.9.2019 sắp tới. Các game thủ có thể tham gia đăng ký sớm trò chơi hấp dẫn này tại đây.