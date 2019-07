Hearthstone: Bản mở rộng tiếp theo sẽ có tên gọi là Saviors of Uldum

Vào rạng sáng nay, Blizzard vừa giới thiệu bản mở rộng mới của Hearthstone có tên gọi Saviors of Uldum.

Trong bài viết trước, chắc hẳn các bạn đã được xem video kể về việc Togwaggle úp mở lá bài trên bàn của Madame Lazul. Khi Togwaggle mở lá bài trên cùng, hắn ta đã bị thổi bay luôn cả chiếc vương miện của mình bởi tông nhạc liên quan đến League of Explorers.

Lúc đó cộng đồng đã biết rằng thời khắc bản mở rộng mới đã đến. Giờ đây phần tiếp theo sẽ là cuộc giải cứu của League of Explorer (Nhóm thám hiểm) chống lại sự quậy phá của League of EVIL (Nhóm tội phạm) trong bản mở rộng Saviors of Uldum.

tin liên quan Hearthstone tung video giới thiệu League of Explorers trong bản mở rộng tiếp theo Liệu League of Explorers có thể dừng được sự phá hoại của League of EVIL trong thế giới Hearthstone hay không?

Rafaam và băng nhóm EVIL của mình đã thành công trong phi vụ quấy rối thành phố phép thuật Dalaran trong bản mở rộng Rise of Shadows. Và giờ đây tới phiên bản tiếp theo, người chơi sẽ được cùng đồng hành với League of Explorer với nền nhạc vui nhộn từ thập niên 80. Rafaam và băng nhóm EVIL của mình đã thành công trong phi vụ quấy rối thành phố phép thuật Dalaran trong bản mở rộng Rise of Shadows. Và giờ đây tới phiên bản tiếp theo, người chơi sẽ được cùng đồng hành với League of Explorer với nền nhạc vui nhộn từ thập niên 80.

Reno, Elise, Brann và Sir Finley sẽ đi săn kho báu (như bản mở rộng trước), chiến đấu với kẻ xấu và bảo vệ thế giới. Để làm được điều này, họ cần sự trợ giúp từ những vũ khí mới của mình, trong đó có keyword mới là Reborn (hồi sinh). Những quân lính có keyword này sẽ sống lại sau khi bị phá hủy lần đầu tiên, nhưng sau đó nó chỉ còn 1 máu mà thôi.

League of EVIL cũng sẽ có keyword mới, đó là Plague (dịch bệnh). Plague là phép thuật cổ đại và được sử dụng bởi 5 lớp tướng League of EVIL. Những lá bài này được thiết kế để tàn phá toàn bộ quân lính trên bàn.

Theo dự kiến, bản mở rộng Saviors of Uldum của Hearthstone sẽ ra mắt vào ngày 6.8 sắp tới.