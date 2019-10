Hearthstone: Blizzard giới thiệu sự kiện Halloween sắp tới có tên 'Doom in the Tomb'

Mới đây, Blizzard vừa giới thiệu hàng tá nội dung mới dành cho sự kiện Halloween sắp tới của Hearthstone có tên 'Doom in the Tomb'. Dù rằng Nhóm Anh Hùng đã đánh bại kế hoạch của Rafaam tại Tombs of Terror, thế nhưng vẫn còn khá nhiều chuyện chưa giải quyết tại Ngôi đền bị ám của Uldum. Giờ đây Reno và Rafaam đang tập hợp những thành viên tốt nhất của mình để phục hồi những cổ vật hùng mạnh.

Sự kiện này sẽ bắt đầu vào từ ngày 8 - 30.10. Trong 3 tuần này, người chơi sẽ liên tục tham gia những chế độ chơi độc đáo và thú vị. Các sự kiện này đều diễn ra tại chế độ chơi Tavern Brawl.

Phần đầu tiên sẽ có tên là Doom in the Tomb. Khi tham dự, các bạn sẽ vào đội Ác Nhân tại Ngôi đền bị ám (Haunted Temple). Người chơi sẽ đối mặt với những con Boss từ Uldum với thời gian nhanh nhất. Nếu hoàn thành trong vòng dưới 1 tiếng, người chơi sẽ nhận được một pack Rastakhan’s Rumble. Nếu hoàn thành dưới 40 phút, phần thưởng sẽ là một lá golden Ancient Mysteries. Ngoài ra người chơi còn có cơ hội nhận được thêm 6 pack và vàng trong suốt quá trình tham gia.

Sự kiện thứ 2 cũng tương tự như phần 1. Nhưng thay vì sánh vai cùng đội Ác Nhân, các bạn sẽ song hành cùng nhóm anh hùng. Nếu hoàn thành chế độ chơi dưới 1 tiếng, người chơi sẽ nhận được lá bài golden Temple Berserker. Temple Berserker là quân lính Reborn (2 mana) có giá trị 1/2 với hiệu ứng + 2 sát thương nếu không đầy máu. Nếu hoàn thành dưới 40 phút, phần thưởng sẽ là lá bài golden Rare Generous Mummy. Thêm vào đó, mọi người cũng sẽ có cơ hội nhận được 2 pack và 1 vé Arena miễn phí trong quá trình tham gia.

Và tuần cuối cùng của Tavern Brawl có tên The Haunted Carousel. Chế độ chơi brawl này sẽ dựa vào boss Headless Horsemen nổi tiếng trong World of Warcraft. Trong chế độ chơi này, quân lính trên bàn sẽ liên tục xoay quanh 2 bên. Người chơi cũng sẽ được sở hữu quân lính Dreadsteed. Dreadsteeds là quân bài có demon có giá trị 1/1 (4 mana) với hiệu ứng Deathrattle là cuối lượt sẽ triệu hồi một quân lính Dreadsteed khác. Nếu hoàn thành nhiệm vụ triệu hồi 100 lần Dreadsteeds, người chơi sẽ nhận được 1 pack Rise of Shadows.

Song song đó, sự kiện này cũng giới thiệu Arena có tên Dual-Class. Mỗi khi tham gia Arena, người chơi sẽ được chọn một Hero và Hero Power tùy chọn. Các lá bài sẽ được chọn dựa theo Hero và Hero Power mà người chơi đã chọn trước đó.

Khi sự kiện Doom in the Tomb bắt đầu, các bạn sẽ nhận được nhiệm vụ Legendary. Những nhiệm vụ này sẽ cho người chơi card pack của bản mở rộng hiện tại cũng như hàng tá vàng. Ngoài ra cũng đừng quên đăng nhập trong thời gian sự kiện diễn ra, vì các bạn sẽ nhận được 5 pack hoàn toàn miễn phí bao gồm 2 pack Saviors of Uldum, 2 pack Rise of Shadows và 1 pack Rastakhan’s Rumble.