Hearthstone: Blizzard hào phóng tặng pack miễn phí đối với mỗi nhiệm vụ hoàn thành

Khi chế độ chơi Standard cũ sắp kết thúc để Year of the Raven ra mắt trong tựa game Hearthstone, Blizzard đã cho chạy sự kiện để chào mừng điều này.

Trong tuần tới, chỉ cần hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào sẽ nhận được phần thưởng thêm. Đó là một card pack hoàn toàn miễn phí.

Có lẽ đây là sự kiện cực kì lời dành cho các game thủ. Vì thông thường mỗi nhiệm vụ chỉ có giá trị khoảng 40, 50, 60 vàng, rất hiếm khi có nhiệm vụ 100. Thế nhưng giờ đây người chơi sẽ nhận được thêm 1 pack trị giá 100 vàng thì chắc chắn các bạn không nên bỏ lỡ.

Sự kiện này sẽ kéo dài từ ngày 26.3 và kéo dài khoảng 14 ngày cho đến 9.4. Những bộ bài được thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ những bản mở rộng trong năm 2017, bao gồm Journey to Un'Goro, Knights of the Frozen Throne và Kobolds & Catacombs, hay thậm chí là kể cả bản mở rộng mới nhất The Witchwood. Tất nhiên nếu người chơi may mắn mở được bản mở rộng mới nhất này sẽ mở được khi nó ra mắt vào tháng 4 sắp tới.

Hiện tại, Blizzard vẫn chưa tiết lộ tỉ lệ rơi của từng loại pack. Tuy nhiên sự kiện này cũng là phần thưởng cực kì quá giá giành cho những người chơi yêu Hearthstone.

Việt Thông