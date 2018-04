Hearthstone: Blizzard tung Big Update chuẩn bị cho bản mở rộng The Witchwood

Blizzard vừa mới tung cập nhật cho Hearthstone để chuẩn bị sẵn sàng cho bản mở rộng The Witchwood ra mắt vào ngày 12.4 sắp tới. Ngoài ra, bản mở rộng mới này còn cập nhật chế độ đấu Wild và Standard với Year of the Raven cùng skin mới của hero.

The Witchwood là bản mở rộng đầu tiên của Year of the Raven với tổng cộng 135 lá bài mới. Nó còn giới thiệu một hiệu ứng mới có tên gọi là Rush và Echo. Rush có tác dụng mỗi khi vừa triệu hồi sẽ được quyền tấn công ngay lập tức, nhưng chỉ được nhắm vào lính trên bàn mà thôi. Trong khi đó Echo lạic ó tác dụng sử dụng nhiều lần, cho đến khi người chơi hết mana mà thôi.

Song song đó, bản mở rộng mới này cũng giới thiệu chế độ Monster Hunter, tương tự như chế độ chơi đơn Dungeon Run của Kobolds & Catacombs. Monster Hunter sẽ được ra mắt khoảng 2 tuần ngay sau khi The Witchwood ra mắt.

Khi Year of the Raven ra mắt, mùa giải mới này sẽ cho những lá bài thuộc Whispers of the Old Gods, One Night in Karazhan và Mean Streets of Gadgetzan chỉ được sử dụng tại chế độ đấu Wild. 3 lá bài được xếp vào Hall of Fame cũng chỉ được sử dụng tại Wild đó là Ice Block, Coldlight Oracle và Molten Giant.

Với sự ra mắt của bản mở rộng The Witchwood, Blizzard khá hào phóng khi quyết định tặng miễn phí skin Lunara của Druid. Nếu muốn nhận phần thưởng này, người chơi chỉ cần giành chiến thắng 10 trận trong đấu thường hoặc đấu xếp hạng trong mùa giải mới Year of the Raven. Ngoài ra còn có 3 mặt sau bài khác cũng được nhận miễn phí nếu hoàn thành xong nhiệm vụ. Cụ thể hơn như sau, Raise the Roff sẽ kiếm được khi đấu xếp hạng trong tháng 4, Monster Hunter sẽ kiếm được khi hoàn thành chế độ đấu đơn với 4 tướng và cuối cùng là Lunara’s Garden khi thắng 5 trận xếp hạng vào tháng 5.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến Hearthstone trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông