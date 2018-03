Hearthstone: Game thủ người Trung Quốc là chủ nhân của phần thưởng 3.000 pack

Cách đây không lâu chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ Blizzard mở một sự kiện Hearthstone Quest for Pack với giải thưởng khổng lồ là 3.000 pack chứ? Và giờ đây chủ nhân của giải thưởng này đã lộ diện, đó chính là một người chơi đến từ Trung Quốc có nickname là “Mr. Ai”.

Để đạt được giải thưởng này, các người chơi cần phải thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của mình từ ngày 1 đến 14.2. Theo đó, anh chàng Mr. Ai đã nhận được 3.000 pack, bao gồm 1.000 pack của mỗi phiên bản là Journey to Un'Goro, Knights of the Frozen Throne và Kobolds & Catacombs. Anh ta cũng nhận được hàng loạt vật phẩm của Hearthstone, bao gồm cả chiếc mũ huyền thoại của Lich King. Đặc biệt hơn, anh còn đi tới Thượng Hải để nhận 27 triệu đồng tiền mặt (1.200 USD).

Khi đặt chân tới Thượng Hải, Blizzard cũng theo bước anh chàng game thủ người Trung Quốc cực kì may mắn này. Khi tới nơi, anh đã tận tay mở 3.000 card pack cùng với một vài streamer nổi tiếng.

Tuy nhiên không chỉ Mr. Ai là nhận được phần thưởng mà cũng còn rất nhiều người chơi khác cũng nhận thưởng. Có khoảng 1.000 người chơi nhận được gói Mammoth Card, bao gồm 10 pack từ mỗi phiên bản trong Year of the Mammoth. 50.000 người được tặng Mammoth Pack, bao gồm mỗi bộ từ bản mở rộng của Year of the Mammoth.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến Hearthstone trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông