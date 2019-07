Hearthstone: Hé lộ quân bài Quest mới có tên Corrupt the Waters của class Shaman

Hearthstone: Heroes of WarCraft Nhà phát hành: Blizzard Entertainment Nhà phát triển: Blizzard Entertainment bình chọn Như các bạn đã biết, Saviors of Uldum sẽ là bản mở rộng tiếp theo của Hearthstone. Và mới đây, Blizzard đã hé lộ một lá bài mới thuộc dạng 'Quest' dành cho class Shaman. Theo đó, lá bài được hé lộ trên tài khoản Instagram chính thức của Hearthstone có tên gọi là Corrupt the Waters. Chỉ cần nhìn sơ vào lá bài này, mọi người có thể đoán được meta tiếp theo của Shaman sẽ xoay quanh chiến thuật nào.

Corrupt the Waters là quân bài Quết có giá trị 1 mana. Nếu hoàn thành nhiệm vụ khi sử dụng 6 lá bài Battlecry sẽ tặng người chơi một lá bài khác có tên Heart of Vir’naal. Heart of Vir’naal sẽ thay thế Hero Power cơ bản của Shaman bằng chính nó.

Heart of Vir’naal có tác dụng cho phép toàn bộ những quân bài Battlecry sẽ được kích hoạt 2 lần. Chính vì vậy các bạn có thể mong đợi rằng meta tiếp theo dành cho Shaman sẽ là bộ xoay quanh Battlecry.

Theo dự kiến, bản mở rộng Saviors of Uldum sẽ ra mắt vào ngày 6.8. Và từ đây tới đầu tháng sau sẽ còn hàng tá quân bài mới được liên tục hé lộ, hãy cùng đón xem nhé!