Khép lại 2017, game thủ “rục rịch” đón chờ sinh nhật Phục Kích 1 tuổi

Khép lại 2017, trong 1 năm vừa qua Phục Kích Mobile luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để có thể mang tới cho các game thủ một tựa game bắn súng chuẩn Esports trên điện thoại. Rất nhiều thay đổi và nâng cấp đã được tạo ra giúp cho game thủ hứng thú với các chế độ trong game hơn, hàng loạt các vũ khí mới với sức mạnh vượt trội lần lượt ra mắt các game thủ trong các BCN hàng tháng. Cùng với đó, các sự kiện, ưu đãi liên tục xuất hiện để các gamethủ có thể sở hữu được những món trang bị yêu thích.

Chỉ còn vài ngày nữa, Phục Kích Mobile sẽ tròn 1 năm tuổi (11/01/2017 – 11/01/2018), liệu Phục Kích sẽ có điều bất ngờ mới lạ nào dành cho các game thủ hay không?

1. Bản đồ thi đấu mới

Thành công vô cùng lớn của Phục Kích trong năm vừa qua là việc đã đưa được những map đấu “đi cùng năm tháng” trong Đột Kích như Hoàng lăng, Trạm phát sóng, Bến Cảng, … vào Phục Kích. Bởi vậy, điều khiến cộng đồng game thủ tò mò là bản đồ tiếp theo nào sẽ được đưa vào Phục Kích mobile?

Dinh Thự Cấm

Hay Map đấu “tuổi thơ” này sẽ xuất hiện trong update mừng 1 tuổi của Phục Kích?

Liệu Tàu ngầm, Dinh thự cấm, … những bản đồ chuẩn thì đấu sẽ được cập nhật hay Thứ 6 ngày 13, Khu nghỉ dưỡng, … sẽ là cái tên được chọn? Thậm chí map đấu Italy huyền thoại trong Half life “hồi sinh” trong Phục Kích là điều hoàn toàn các game thủ có thể nghĩ đến.

2. Trang bị mới dành riêng cho sinh nhật

Với hơn 350 trang bị đã xuất hiện tại 16 BCN trong 1 năm qua, cùng trên dưới 10 nhân vật cả thường và VIP, Phục Kích vẫn đang thể hiện sự đồ sộ về mặt số lượng các item mà người chơi có thể lựa chọn cho tài khoản của mình. Sinh nhật 1 tuổi là một sự kiện vô cùng đáng mong đợi, liệu bộ vũ khí kỉ niệm của Phục Kích sẽ lấy chủ đề như nào để xứng tầm?

Liệu có xuất hiện 1 bộ vũ khí như bộ 9 tuổi của Đột Kích hay không ?

Hay sẽ có một nhân vật sexy nóng bỏng như nữ y tá LinhCa?

3. Báu vật VIP giảm giá, có thể mua mà không cần quay Quả cầu may mắn

Nếu điều này trở thành sự thật thì đây sẽ là sự kiện được rất nhiều các game thủ mong chờ. Thay vì chờ đợi sự may rủi tới từ vòng quay của quả cầu may mắn thì game thủ có thể trực tiếp dùng kim cương để mua các trang bị mà mình yêu thích. Giá cả chắc chắn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với số tiền dùng để quay QCMM.

Các báu vật sẽ được mua trực tiếp chứ ko cần phải quay nữa?

4. Quà tặng tri ân cho game thủ

Có thể nhiều, có thể ít nhưng dịp sinh nhật là thời gian đặc biệt lý tưởng để các NPH gửi lời tri ân tới cộng đồng game thủ đã gắn bó suốt một năm vừa qua với tựa game của mình. Những tài khoản lập từ ngày game mới ra mắt hoặc từ nửa năm trở lên nếu có những hình thức tri ân bằng kim cương hoặc vật phẩm có giá trị trong game nhằm khuyến khích và duy trì những game thủ gạo cội thì còn gì tuyệt hơn nữa. Hay như những gamethủ có đủ số giờ chơi tính theo tuần hoặc ngày cũng nên có những hình thức khen thưởng để thúc đẩy phong trào Phục Kích trong cộng đồng.

Hiện tại, VTC Game vẫn chưa hề hé lộ bất cứ chương trình nào trong chuỗi sự kiện kỉ niệm 1 năm sinh nhật Phục Kích nên tất cả những điều nói trên chỉ là phỏng đoán. Tuy nhiên, với sự hào phóng của NPH VTC Game cũng như những gì mà Phục Kích Mobile đã thể hiện trong suốt 1 năm vừa qua, chắc chắn sẽ là một sinh nhật “không thể tầm thường” đâu của Phục Kích Mobile. Hãy cũng chờ xem nhé.

Đại Phong