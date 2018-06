Legacy Of Discord bất ngờ ra mắt teaser tiếng Việt

Legacy Of Discord là game mobile nhập vai chiến đấu được phát triển bởi công ty GTAcarde với nền tảng đồ họa 3D chất lượng. Trò chơi khai thác bối cảnh thần thoại phương Tây với những nét tương đồng nhất định với huyền thoại MU Online. Sử dụng công nghệ đồ họa 3D tiên tiến bên cạnh cơ chế chiến đấu hấp dẫn và đầy hứa hẹn, Legacy Of Discord đã trở thành một sản phẩm khá hút khách kể từ khi mở cửa đến nay.

Legacy Of Discord sẽ đưa game thủ phiêu lưu vào một thế giới thần thoại đúng nghĩa, nơi mà họ phải làm đầy bộ sưu tập pet, cánh và trang bị trước khi bước vào các trận chiến thời gian thực bùng nổ như Plunder, Guild War, Battle Royal hay 5vs5.

Mới đây, trò chơi này đã bất ngờ tung ra trang teaser Legecy Of Discord Việt Nam, hé lộ tất cả các tính năng hấp dẫn bằng tiếng Việt, đồng thời "nhá hàng" về việc ra mắt trong tháng 7. Hiện tại vẫn chưa rõ trò chơi sẽ mở cửa phiên bản hỗ trợ tiếng Việt hay sẽ do một nhà phát hành trong nước đứng ra vận hành trò chơi. Dù sao đi nữa thì việc Legacy Of Discord chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam cũng là một tin vui đối với cộng đồng game thủ yêu thích sản phẩm hấp dẫn này.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy