LMHT: Cùng chiêm ngưỡng các nhóm tướng trong Teamfight Tactics

Liên Minh Huyền Thoại có tên gọi Teamfight Tactics (hay còn được gọi là Đấu Trường Chân Lý). Chế độ chơi mới này được lấy cảm hứng từ bản mode của Dota 2 có tên Dota Auto Chess. Vào rạng sáng nay, Riot Games đã giới thiệu chế độ chơi mới củacó tên gọi Teamfight Tactics (hay còn được gọi là Đấu Trường Chân Lý). Chế độ chơi mới này được lấy cảm hứng từ bản mode của Dota 2 có tên Dota Auto Chess.

Hiện tại những người sở hữu tài khoản tại máy chủ thử nghiệm PBE đều có thể chơi được. Theo đánh giá ban đầu, Teamfight Tactics có khá nhiều chủng tướng khác nhau và chia thành 2 dạng Class và Origin (tương tự như Class và Race của Dota Auto Chess). Và sau đây là toàn bộ 2 dạng Class và Origin trong Teamfight Tactics:

Class

Assassin: Assassin nhảy tới đối thủ xa nhất khi trận đấu mới bắt đầu và gây thêm sát thương chí mạng. Sở hữu 3 đơn vị sẽ được tăng 150% sát thương chí mạng, sở hữu 6 đơn vị sẽ tăng 350% sát thương chí mạng.

Blademaster: Blademaster have a 35% chance to strike additional times each attack. Sở hữu 3 đơn vị sẽ được tăng 150% sát thương chí mạng, sở hữu 6 đơn vị sẽ tăng 350% sát thương chí mạng.

Brawler: Brawler sẽ nhận thêm máu tối đa. Sở hữu 2 đơn vị sẽ được tăng 300 máu, sở hữu 4 đơn vị sẽ tăng 700 máu.

Elementalist: Elementalist nhận thêm năng lượng trong mỗi đòn tấn công. Sở hữu 3 đơn vị ngay từ đầu trận sẽ triệu hồi một quân lính Elemental.

Guardian: Khi trận đấu bắt đầu, tất cả Guardian và đồng minh đứng cạnh nhận thêm 30 giáp.

Gunslinger: Sau khi tấn công, Gunslinger có 50% cơ hội bắn thêm phát thứ 2. Sở hữu 2 đơn vị sẽ tấn công ngẫu nhiên đối thủ, sở hữu 4 đơn vị sẽ tấn công toàn bộ đối phương đứng trong tầm.

Knight: Knight giảm sát thương nhận phải từ những đòn tấn công thường. Sở hữu 2 đơn vị sẽ giảm 20 sát thương, sở hữu 4 đơn vị sẽ giảm 40 sát thương, sở hữu 6 đơn vị sẽ giảm 80 sát thương.

Ranger: Cứ mỗi 3 giây, Ranger có cơ hội tăng gấp đôi tốc độ tấn công. Sở hữu 2 đơn vị sẽ có 25% cơ hội, sở hữu 4 đơn vị sẽ tăng 65% cơ hội.

Shapeshifter: Shapeshifter nhận thêm máu tối đa khi biến thân. Sở hữu 3 đơn vị sẽ được tăng 100% máu tối đa.

Sorcerer: Tất cả đồng mình tăng thêm sát thương phép. Sở hữu 3 đơn vị sẽ được tăng 35% sát thương phép, sở hữu 6 đơn vị sẽ tăng 100% sát thương phép.

Origin

Demon: Cứ mỗi đòn tấn công, Demon có cơ hội đốt toàn bộ năng lượng của mục tiêu, gây sát thương chuẩn tương đương với số năng lượng đã đốt. Sở hữu 2 đơn vị có 30% khả năng đốt năng lượng, sở hữu 4 đơn vị có 50% khả năng đốt năng lượng, sở hữu 6 đơn vị có 70% khả năng đốt năng lượng.

Dragon: Sở hữu 2 Dragon sẽ miễn nhiễm với sát thương phép.

Exile: Nếu một đồng minh Exile không có đồng minh đứng cạnh, khi bắt đầu trận đấu sẽ nhận khiên tương đương với 100% máu tối đa.

Glacial: Cứ mỗi đòn tấn công Glacials có khả năng làm choáng 2 giây. Sở hữu 2 đơn vị sẽ có 25% cơ hội, sở hữu 4 đơn vị sẽ có 35% cơ hội, sở hữu 6 đơn vị sẽ có 45% cơ hội.

Imperial: Imperial gây gấp đôi sát thương. Sở hữu 2 đơn vị thì 1 đơn vị Imperial ngẫu nhiên gây gấp đôi sát thương, sở hữu 4 đơn vị thì toàn bộ Imperial sẽ gây gấp đôi sát thương.

Noble: Noble nhận thêm 100 giáp và hồi 35 máu mỗi lần tấn công. Sở hữu 3 đơn vị thì 1 đơn vị Noble ngẫu nhiên được sở hữu hiệu ứng, sở hữu 6 đơn vị thì toàn bộ đồng đội đều được nhận hiệu ứng.

Ninja: Ninja nhận thêm phần trăm sát thương vật lý. Sở hữu 1 đơn vị Ninja sẽ nhận 40% sát thương vật lý, sở hữu 4 đơn vị thì toàn bộ Ninja nhận thêm 60% sát thương vật lý.

Pirate: Sở hữu 3 đơn vị sẽ nhận thêm 4 vàng sau khi mỗi trận đấu với người chơi khác.

Phantom: Sở hữu 3 đơn vị sẽ nguyền rủa đối thủ ngẫu nhiên khi trận đấu bắt đầu, máu của mục tiêu sẽ bị giảm xuống còn 100.

Robot: Robot bắt đầu trận đấu với bình năng lượng đầy.

Void: Sở hữu 3 đơn vị thì toàn bộ đòn tấn công thường bỏ qua 50% giáp của đối thủ.

Wild: Mỗi đòn tấn công cộng dồn điểm Fury (tối đa là 5). Cứ mỗi điểm cộng dồn sẽ tăng thêm 8% tốc độ tấn công. Sở hữu 3 đơn vì thì những đơn vị Wild đồng minh sẽ nhận hiệu ứng này, sở hữu 6 đơn vị thì toàn bộ đơn vị đồng minh sẽ nhận được hiệu ứng này.

Yordles: Những đòn tấn công lên Yordles sẽ có cơ hội bị hụt. 3 20% chance to miss. 6 50% chance to miss.