LMHT: Giới thiệu toàn bộ chiêu thức của tướng mới Yuumi

Liên Minh Huyền Thoại Nhà phát hành: Riot Games Nhà phát triển: Riot Games bình chọn Liên Minh Huyền Thoại. Thông thường, Riot Games sẽ giới thiệu tướng mới sau khi phiên bản mới sắp hoàn tất và chuẩn bị ra mắt trong 1-2 ngày tới. Tuy nhiên có lẽ vì sự cố lộ tướng mới hôm trước nên giờ đây họ đã giới thiệu chính thức vị tướng thứ 144 của Nội tại - Bop ‘n’ Block

Thỉnh thoảng đòn tấn công thường của Yuumi sẽ hồi lại mana và tạo một lớp khiên. Nếu Yuumi đang kết nối với đồng minh, lớp khiên đó sẽ bảo vệ đồng minh này.

Prowling Projectile (Q)

Yuumi bắn ra một luồng năng lượng gây sát thương phép lên đối thủ trúng đòn đầu tiên. Nếu luồng năng lượng bay đủ dài, nó sẽ gây thêm sát thương và làm chậm mục tiêu.

Khi đang kết nối với đồng minh, Yuumi sẽ bắn luồng năng lượng từ vị trí của đồng minh đang kết nối - và có thể điều chỉnh hướng bay của nó bằng chuột.

You and Me! (W)

Nội tại: Khi đang kết nối, Yuumi và đồng minh sẽ hưởng thêm một lượng % sức mạnh công kích và sứ mạnh phép thuật chuyển thành chỉ số tương thích.

Kích hoạt: Yuumi sẽ có sẵn 1 điểm cộng dồn của chiêu W. Cô sẽ lướt tới một đồng minh và kết nối với người đó. Khi kết nối, cô sẽ bay theo hướng di chuyển của đồng minh và không thể bị chọn bởi mọi thứ trừ sát thương của trụ. Những chiêu thức của Yuumi sẽ được bắn ra từ vị trí của đồng đội và cô ta không thể tấn công được. Cô có thể rời bỏ kết nối sau một khoảng thời gian ngắn và kết nối một đồng minh khác mà không cần hồi chiêu.

Zoomies Yuumi (E)

Yuumi sẽ hồi máu và tăng tốc bản thân. Nếu đang kết nối, đồng minh sẽ được hưởng hiệu ứng trên. Kĩ năng này có tối đa 2 điểm cộng dồn.

Final Chapter (R)

Yuumi mở cuốn sách, bắn ra nhiều đợt sóng khác nhau và trói đối thủ nếu dính chiêu nhiều lần. Trong lúc sử dụng chiêu cuối, Yuumi có thể tự do di chuyển, sử dụng kĩ năng kết nối với đồng minh khác hoặc hồi máu.

Việt Thông