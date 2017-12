LMHT: Tổng cộng có hơn 1,2 tỉ giờ xem trận đấu diễn ra tại CKTG 2017

Để tổng kết lại năm 2017, Riot Games vừa ra mắt infographic thống kê lại tất cả sự kiện giải đấu diễn ra trong năm của Liên Minh Huyền Thoại.

Nội trong mùa giải 2017, đã có hơn 545 tuyển thủ chuyên nghiệp, 109 đội tuyển và 13 giải đấu LMHT lớn và nhỏ trên toàn thế giới. Thú vị hơn, có khoảng 31 cú Pentakill trong đấu trường chuyên nghiệp.

Ngoài ra còn có một vài chỉ số thú vị liên quan tới các trận đấu chuyên nghiệp như sau. Đầu tiên là trận đấu ‘khát máu’ nhất là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Slypce và Vitality tại LCS Châu Âu Mùa Hè 2017 (ván 2 trong tuần 10) với 79 mạng hạ gục. Tiếp theo đó trận đấu dài nhất thuộc về trận đấu cuối cùng giữa tuyển All-Stars LMS và All-Stars LPL tại chung kết với tổng thời lượng là 1 tiếng 20 phút và 1 giây. Ngược lại, trận đấu ngắn nhất thuộc về 1907 Fenerbahçe và Çilekler tại giải TCL Mùa Hè 2017 (ván 2 trong tuần 10) với 16 phút 52 giây.

Trong khi đó tại CKTG 2017, giải đấu này đã thu hút hơn 80 triệu người khác nhau theo dõi trận đấu giữa SK Telecom T1 và Royal Never Give Up tại vòng bán kết. RNG được mệnh danh là đội tuyển mạnh nhất của Trung Quốc (ngoài ra còn có Team WE) nên không có gì khó hiểu khi rất nhiều fan hâm mộ của đất nước này theo dõi trận đấu này. Dù trận chung kết chỉ có khoảng 58 triệu người khác nhau theo dõi trận đấu giữa SK Telecom T1 và Samsung Galaxy, tuy nhiên so với năm trước là khoảng 43 triệu người xem thì đây đã là bước tiến khá ấn tượng.

Đặc biệt hơn, có tổng cộng hơn 1,2 tỉ giờ xem tất cả các trận đấu diễn ra tại CKTG 2017 (trong năm trước chỉ có khoảng 370 triệu giờ xem). Điều này minh chứng rằng càng ngày bộ môn thể thao điện tử càng thu hút nhiều hơn người xem và có sức lan tỏa trên toàn thế giới một cách nhanh chóng.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin thú vị hơn của Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông