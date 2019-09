NetEase hé lộ thời điểm ra mắt Hiên Viên Kiếm Long Vũ Vân Sơn

Hiên Viên Kiếm Long Vũ Vân Sơn (tên tiếng Anh: Sword Mobile) là game mobile nhập vai chiến thuật đánh theo lượt do NetEase sản xuất và phát hành. Game được cấp phép bản quyền từ 2 tựa game PC nổi tiếng có cốt truyện Hiên Viên Kiếm của hãng Softstar Entertainment Inc – Đài Loan: Xuan-Yuan Sword 3: The Scar of the Sky (轩辕剑叁:云和山的彼端) và Xuan-Yuan Sword 3: Beyond the Clouds and Mountains (轩辕剑叁外传:天之痕).

Bước vào trong game, người chơi sẽ được trở lại thời kỳ cổ đại trong vùng đất Trung Nguyên rộng lớn. Người chơi sẽ bắt đầu với một nhân vật sau đó thu thập thêm các nhân vật khác về đội hình chiến đấu của mình. Nhìn chung sản phẩm này vẫn giữ nguyên lối chơi tương tự những game nhập vai đánh theo lượt khác, khi yêu cầu người chơi phải xây dựng và sắp xếp đội hình khoa học mới có thể giành chiến thắng.

Trong thông báo mới đây, NetEase cho biết Hiên Viên Kiếm Long Vũ Vân Sơn sẽ chính thức mở bản Open Beta trên mọi nền tảng để game thủ tham gia trong tháng 10. Tuy nhiên thời gian chi tiết vẫn chưa được hé lộ.

Game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin về Hiên Viên Kiếm Long Vũ Vân Sơn tại đây.