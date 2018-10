NetEase tung ra game mobile sinh tồn bối cảnh sau tận thế

The Day After Tomorrow (tên tiếng Trung 明 日 之 后 - Minh Nhật Chi Hậu) là game di động bắn súng sinh tồn do NetEase sản xuất và phát hành. Sở hữu cốt truyện theo kiểu "hậu tận thế", The Day After Tomorrow được đánh giá là hấp dẫn hơn những sản phẩm trước đó của NetEase như Rules Of Survial hay Knives Out.

The Day After Tomorrow cho phép người chơi làm các nhiệm vụ bao gồm thu thập, chặt cây, khai thác và săn bắn để lấy các nguồn tài nguyên cơ bản, người chơi có thể sử dụng để nấu thức ăn, chế tạo vũ khí và áo giáp, và các vật dụng khác cần thiết cho sự sống còn của mình trong thế giới này. Ngoài ra một sự thay đổi trong trò này đó chính là ngày và đêm, cho nên tùy vào từng lúc mà game thủ sẽ thấy hiệu ứng này chuyển đổi dần qua thời gian, và điều này sẽ ảnh hưởng tốt hoặc xấu tới thể trạng của nhân vật trong game.

Trò chơi sở hữu hầu hết các tính năng và chế độ chơi quen thuộc của dòng game bắn súng như chơi đơn, team match hoặc zombie. Mỗi người chơi sẽ có thể chọn lựa việc chơi solo hoặc chơi với team, theo đó thì nếu ở chế độ đấu với đội thì game thủ cần phải kết hợp với mọi người để sống sót, cũng như hỗ trợ lần nhau trong cơn nguy hiểm.

Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm tại đây.

Khương Duy