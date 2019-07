Netflix hé lộ tạo hình nhân vật phim The Witcher của Netflix

The Witcher là một tronh những series game nhập vai nổi tiếng nhất trong thập kỷ gần đây, cá biệt, phần 3 của dòng game này được xem như một hiện tượng toàn cầu. Đây cũng là một trong những game hiếm hoi không được sản xuất tại một cường quốc về trò chơi điện tử (như Mỹ, Nhật, Hàn, Trung, Anh,...), mà đến từ Ba Lan - nơi The Witcher được xem như niềm tự hào của cả quốc gia.

Với tầm ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp giải trí toàn cầu, tập đoàn Netflix (nổi tiếng với dịch vụ cung cấp phim ảnh trực tuyến) đã không bỏ qua cơ hội chuyển thể The Witcher lên màn ảnh nhỏ, với lịch chiếu dự kiến vào cuối năm 2019. Diễn viên đáng chú ý nhất tham gia vào dự án này chính là Henry Cavill, nổi tiếng với vai diễn Superman.

Trailer nổi tiếng của The Witcher 3

Hiện tại, vẫn chưa rõ series phim The Witcher sẽ dựa nhiều vào kịch bản nguyên tác đến từ tiểu thuyết của nhà văn Andrzej Sapkowski, hay bám sát vào các tuyến nội dung nổi tiếng trong game. Dù giữ kín các tình tiết này, Netflix đã công bố lời tựa cho bộ phim: "The worst monsters are the ones we create" (tạm dịch: Những quái vật nguy hiểm nhất, chính là thực thể do chúng ta tạo ra).

Mới đây, Netflix đã công bố một số tạo hình nhân vật của bộ phim, mời quý độc giả chiêm ngưỡng:

Henry Cavill trong vai Geralt, kẻ săn quái vật lừng danh và cũng là nhân vật chính trong bộ phim

Anya Chalotra trong vai phù thủy Yennefer, tình nhân của Geralt

Freya Allan trong vai Ciri - con nuôi của Geralt, một nhân vật có tầm ảnh hưởng mang tính chủ chốt trong The Witcher