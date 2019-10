Netmarble công bố 4 game siêu phẩm tại G-Star 2019

Vào ngày 25.10 vừa qua, nhà sản xuất game đình đám Netmarble đã thông báo sẽ giới thiệu 4 trò chơi di động tại G-Star 2019, sự kiện sẽ được tổ chức tại Busan vào tháng 11 sắp tới. 4 siêu phẩm góp mặt đó là: A3: Still Alive, Magic: Mana Strike, Seven Knights Revolution và Second Country: Cross Worlds. Trong số này, Seven Knight Revolution và Second Country: Cross Worlds là những cái tên được chú ý nhất.

Second Country: Cross Worlds là một MMORPG di động hoàn toàn mới, không dựa trên bất kỳ IP hiện có nào. Game có đồ họa 3D, phong cách hoạt hình đầy màu sắc và tập trung vào tương tác hệ thống xã hội. Điều này bao gồm một hệ thống bang hội với các tính năng khuyến khích sự hợp tác tích cực giữa các thành viên. Người chơi cũng có thể thu thập và nuôi dưỡng các linh hồn để chiến đấu bên cạnh, gần như hệ thống thú cưng. Ở G-Star, Netmarble giới thiệu 5 nhân vật có thể lựa chọn cho chế độ câu chuyện, cùng với chế độ 3v3.

Trong khi đó, Seven Knight Revolution mang đến trải nghiệm nhập vai vào 7 anh hùng. Mặc dù đây chỉ là một tính năng trò chơi và không vĩnh viễn. Game còn sở hữu một hệ thống vũ khí có thể biến đổi kiểu dáng, màu sắc. Tại G-Star 2019, Netmarble sẽ cho game thủ thấy điểm nổi bật kỹ năng chơi trò chơi và kỹ năng nhân vật PVE của game.

Được biết, G-Star 2019 là sự kiện diễn ra từ ngày 14.11 đến ngày 17.11, và Netmarble có khoảng 100 gian hàng tại đây với nhiều hoạt động thú vị dành cho khách tham quan.