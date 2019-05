Pokémon Company sắp ra mắt game về đề tài... ngủ

Theo công bố chính thức từ The Pokémon Company (đơn vị chủ quản thương hiệu Pokémon, thuộc quyền sở hữu của Nintendo cùng một số đối tác), hãng này sắp ra mắt một dự án khá thú vị mang tên Pokémon Sleep, với lối chơi và định hướng khác hoàn toàn các tựa game Pokémon ra mắt trong thời gian gần đây.

Thay vì đưa game thủ trở thành nhà huấn luyện Pokémon, Pokémon Sleep được tạo ra để khuyến khích người chơi... ngủ, qua đó cổ vũ cho lối sống và sinh hoạt lành mạnh. Theo đại diện của The Pokémon Company, mục đích cuối cùng của Pokémon Sleep chính là biến giấc ngủ thành một hoạt động giải trí, và việc thức dậy vào mỗi buổi sáng sẽ trở nên thú vị hơn.

Để hỗ trợ tốt hơn cho việc theo dõi giấc ngủ, The Pokémon Company cũng sẽ ra mắt Pokémon Go Plus Plus - thiết bị đeo tay được kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth. Thiết bị này sẽ giúp theo dõi, khảo sát giấc ngủ của game thủ tốt hơn, qua đó giúp Pokémon Sleep đưa ra những phản hồi và lời khuyên chính xác.

Pokémon Sleep dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2020.