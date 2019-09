Rainbow Six Siege đạt mốc 50 triệu người chơi

Ra mắt vào ngày 01.12.2015, Rainbow Six Siege là tựa game bắn súng online được vận hành theo định hướng Thể thao Điện tử (eSports). Ban đầu, trò chơi là phiên bản kế thừa từ đống tro tàn của dự án bị hủy bỏ Rainbow Six: Patriots, tuy nhiên, sau gần 4 năm vận hành và xây dựng cộng đồng game thủ, trò chơi này hiện đã trở thành phiên bản thành công nhất của series Rainbow Six.

Mới đây, Ubisoft đã công bố rằng Rainbow Six Siege đã cán mốc 50 triệu người dùng, trở thành tựa game eSports (và nhiều khả năng là tựa game hướng đến tính năng chơi mạng nói chung) thành công nhất của Ubisoft tính đến thời điểm hiện tại.

Dù không phổ biến tại Việt Nam, hoặc những quốc gia vốn ưa chuộng các tựa game eSports thuộc thể loại MOBA, Battle Royale,... nhưng Rainbow Six Siege vẫn duy trì được cộng động game thủ trung thành, thường xuyên gắn bó với trò chơi cũng như các giải đấu chuyên nghiệp do Ubisoft tổ chức. Do đó, 50 triệu người dùng có thể xem là một thành công lớn.