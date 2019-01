Ring Of Elysium đồng loạt ra mắt tại nhiều khu vực

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, Ring Of Elysium là một sản phẩm game online sinh tồn do Tencent Games sản xuất với tên gọi tại Trung Quốc là Europa (Vô Hạn Pháp Tắc), trò chơi đã được Garena phát hành bản thử nghiệm ở một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia. Xét về tổng thể, Ring Of Elysium mang hơi hướng và gần như mô phỏng lại toàn bộ nội dung gameplay của PUBG, và có thể được coi là phiên bản "PUBG của Trung Quốc". Dù vậy, trò chơi vẫn có thêm một số cải tiến so với PUBG, mà trong đó đáng kể nhất phải đến yếu tố cho phép người chơi phá hủy môi trường.

Không chỉ có vậy, trò chơi còn giới thiệu thêm nhiều loại phương tiện mới, mà trong đó có thể nhắc tới như xe tăng, tàu lượn,... Ngoài ra, Ring Of Elysium còn có thêm tính năng cho phép người chơi thi đấu dưới nước. Về chế độ chơi, sản phẩm này cũng giới thiệu các Mode chơi sinh tồn y hệt như trong PUBG, với tối đa 100 người cùng tham chiến trong một trận đấu.

Vào ngày mai (22.1), Ring Of Elysium sẽ được Garena đồng loạt mở cửa tại Đài Loan, Thái Lan,... với phiên bản mới nhất (có sự xuất hiện của bản đồ Europa). Theo tìm hiểu, trò chơi sẽ không khóa IP đối với khu vực Việt Nam như trong đợt thử nghiệm trước đó nữa, do vậy các game thủ Việt có thể thoải mái tham gia mà không cần vượt rào "fake IP".

Thanh Niên Game sẽ cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy