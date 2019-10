Rộ tin Shadow of the Tomb Raider ra mắt phiên bản mới

Vào ngày hôm qua, cửa hàng bán lẻ Micromania (Pháp) đã bất ngờ đăng tải thông tin về phiên bản mới của trò chơi Shadow of the Tomb Raider - phần mới nhất kể về cuộc phiêu lưu của nhà thám hiểm gợi cảm Lara Croft. Theo đó, đây được xem là bản Definitive Edition (nâng cấp đồ họa) của phiên bản gốc, và dự kiến ra mắt vào ngày 07.12.

Dù thông tin này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ sau đó ít lâu, nhưng nếu nhìn vào truyền thống trước đây của dòng game Tomb Raider, thì đây hoàn toàn là một thông tin có cở sở.

Ngoài ra, theo thông tin rò rỉ này, Shadow of the Tomb Raider phiên bản Definitive Edition sẽ bao gồm tất cả các DLC và gói mở rộng trước đó (chẳng hạn như The Forge, The Path Home, The Pillar, The Fight for Survival..), và phát hành cho cả ba nền tảng PC, PS4, Xbox One.