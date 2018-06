Rules Of Survival 'bốc hơi' khỏi Steam

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu trong bài viết trước, Rules Of Survival đã phát hành miễn phí phiên bản quốc tế cũng như phiên bản tại một số quốc gia (ở Việt Nam, VNG cũng đã trở thành nhà phân phối phiên bản PC của trò chơi này) và đạt được nhiều thành công đáng kể. Mới đây, NetEase đã chính thức đưa sản phẩm này lên hệ thống Steam để tiếp tục mở rộng thị trường. Tuy nhiên phiên bản trên Steam của Rules Of Survival sẽ được bán với giá là 2,99 USD (riêng khu vực Việt Nam sẽ được trợ giá chỉ còn 43.000 đồng), biến trò chơi từ một sản phẩm free to play (miễn phí) trở thành buy to play (trả phí).

Phiên bản trả phí này sẽ kèm thêm một số ưu đãi cho người chơi và được giới thiệu là chống hack tốt hơn phiên bản mobile đang phát hành miễn phí. Tuy nhiên các dữ liệu giữa phiên bản miễn phí và trả phí sẽ không thể chuyển đổi qua lại, do vậy trong suốt 2 tuần ra mắt trên Steam, Rules Of Survival không có quá nhiều người chơi.

Mới đây, Rules Of Survival đã bỗng nhiên "bốc hơi" khỏi Steam. Đã có nhiều đồn đoán về lý do khiến trò chơi bị gỡ bỏ khỏi Steam, tuy nhiên NetEase vẫn chưa chính thức đưa ra nguyên nhân cho việc này. Theo ghi nhận, các game thủ đã mua và cài đặt game từ Steam trước đó vẫn có thể chơi game bình thường, do đó nhiều khả năng chỉ là NetEase đang muốn thay đổi chiến lược kinh doanh và tạm thời "cách ly" game thủ mới tham gia vào phiên bản Rules Of Survival trên Steam mà thôi.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy